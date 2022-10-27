شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوطنية للصحافة" يلتقى وفدا من الاتحاد العام للكشافة والمرشدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الخميس وفداً من الاتحاد العام للكشافة والمرشدات في إطار التعاون مع الهيئة لتنمية قدرات الكوادر الكشفية فى مجال الصحافة والتغطية الإعلامية الخاصة بأنشطة الكشافة المصرية داخلياً وخارجياً.

وأكد المهندس عبد الصادق على الدور التنموي الذي تقوم به الكشافة المصرية، مؤكداً دعم الهيئة الوطنية للصحافة من خلال مؤسساتها الصحفية للدور الذي تقوم به الكشافة في تنمية النشئ والشباب وخدمة المجتمع.

في نهاية اللقاء، قدم محمد عباس رئيس الاتحاد العام للكشافة والمرشدات درع الاتحاد تقديراً لرئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

حضر اللقاء المستشار عادل بريك عضو الهيئة، الدكتور احمد مختار وكيل الهيئة، وليد عبد العزيز عضو الهيئة، الشيماء عبد الإله عضو الهيئة كما حضر من الكشافة هويدا عبد الله عضو لجنة الاتصال والأعلام ومؤمن ممدوح مساعد كبير المفوضين لتنمية الموارد للكشافة البحرية المصرية، محمد البحيري عضو مجلس إدارة الاتحاد، عبد العظيم محمود المدير التنفيذي للاتحاد.

وكانت لجنة التثقيف وتنمية الوعي بالهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الشيماء عبد الإله عضو الهيئة شاركت الأسبوع الماضي في البرنامج التدريبي الذي قدمه الاتحاد العام للكشافة تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بعنوان " إعداد فرق مراسلي الكشافة والمرشدات المصرية" شارك فيه أكثر من 100 شاب وفتاة أعضاء الكشافة من مختلف محافظات الجمهورية.