شكرا لقرائتكم خبر عن "الحرية المصرى" يطالب تشديد الرقابة على الأسواق خاصة أسعار السلع الأساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعضو حزب الحرية المصرى، إن الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة سيكون لها دورا كبيرا فى التصدى لمحاولات البعض لرفع الأسعار بشكل غير منطقى وغير مبرر، لافتا إلى أن الأسعار لن تتحرك بشكل كبير ولكن البعض قد يرفعها لأضعاف وهذا بسبب غياب الرقابة ومن ثم وجب أن يكون هناك مزيد من الرقابة خلال الفترة المقبلة للتصدى لهذه المحاولات ومنعها حتى لا تنعكس بالسلب على المواطنين.

وشدد عضو حزب الحرية المصرى، على ضرورة تشديد الرقابة على أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية والتى تحظى بدعم من قبل الحكومة، متابعا:" القرارات التى صدرت مؤخرا الخاصة بالحماية الاجتماعية بناء على توجيهات القيادة السياسية، ستحمى المواطنين من الأعباء خلال الفترة المقبلة فى ظل الأزمات العالمية التى يمر بها العالم والتى تنعكس على جميع الدول، ومن ثم لزاما أن يكون هناك مزيد من الرقابة على الأسواق حتى يشعر المواطن بحزمة القرارات الاجتماعية.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المواطن سيكون له دور أساسى خلال الفترة المقبلة للتصدى لأية محاولات من قبل البعض بشان رفع الأسعار واحتكار السلع خاصة الأساسية، على أن يكون هناك تنسيق دائم بين كافة الجهات المعنية بهذا الملف على وجه التحديد.