اليوم.. جلسة حوارية للتنسيقية.. الفوائد الاقتصادية للرمال السوداء الأبرز

القاهرة - سامية سيد - تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة حوارية بعنوان «توطين الصناعات.. قاطرة التنمية فى مصر المستقبل»، لمناقشة التحديات التى تواجه القطاع الصناعى، وسبل تخطى هذه التحديات، ودعم هذا القطاع بشكل أكبر.

تتناول الجلسة مناقشة عدة محاور رئيسية منها على سبيل المثال استراتيجية الحكومة لتوطين الصناعات، والمعوقات التى تحول دون تحول مصر لدولة صناعية كبرى، وأولويات الحكومة فى المرحلة المقبلة.. والصناعات التى سيتم التركيز عليها بشكل أكبر، ومن يتحمل مسؤولية توقف مشروع مصر الصناعية منذ عقود، وما الفوائد الاقتصادية التى سيحققها مشروع الرمال السوداء؟

يدير الصالون أحمد عبد الصمد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك فيه كل من المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ود.رافت عباس شحاتة، رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والنائب أحمد بلال والنائبة غادة على، أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب أحمد قناوى عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات والحوارات بشكل يومى مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التى سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطنى، وتبث مباشرة على صفحتها الرسمية.