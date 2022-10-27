شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر يطالب الحكومة بإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر الحكومة بإحكام الرقابة على الأسواق، مطالبا الحكومة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأسواق لمنع استغلال المواطنين حتى لا يقعوا ضحية لجشع التجار الراغبين فى مضاعفة أرباحهم على حساب المواطن فى الوقت الذى يعانى العالم فيه من أزمات اقتصادية ضخمة.

وأشار فرحات إلى أن مصر تعبر إلى المستقبل المشرق وتحرير سعر الصرف سيساعد فى زيادة تنافسية المنتجات المصرية على مستوى التصدير وزيادة الإقبال على المنتجات المحلية مما يوفر العملات الأجنبية ويدعم التصنيع الوطنى لأن تثبيت سعر الجنيه أمام الدولار لم يكن يعكس القيمة الحقيقية للعملة الوطنية.

وأضاف : الحكومة تواصل الجهود لإجراء إصلاحات واسعة النطاق بما يضمن التطوير المستمر لمناخ الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات فى مختلف المجالات والتوسع فى عرض فرص الاستثمار المتاحة فى المشروعات القومية الضخمة الجارى إقامتها بهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة أنحاء الجمهورية ونتطلع على أن تحقق هذه القرارات كافه التطلعات التى يأمل فيها الشعب المصرى والتى تسعى الدولة إلى تحقيقه بالرغم من الصعوبات والكبوات التى يمر بها العالم أجمع وان تستمر التنمية فى مصر بالصورة المرغوبة وأن تتضاعف معدلات التنمية.