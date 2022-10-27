شكرا لقرائتكم خبر عن "عربية النواب": الحوار الوطنى يضع خارطة طريق لمرحلة جديدة فى بناء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب يسرى المغازى، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن الحوار الوطنى يلقى الضوء على عدد من الملفات الهامة والحيوية، ومجلس أمناء الحوار الوطنى يتضمن خبرات لها ثقل في تخصصها واهتمامها بالمصلحة العامة، وهو ما يضفي مناخا إيجابيا لعملية الحوار، لينجح في وضع خارطة طريق ترسخ لمرحلة جديدة في بناء الوطن، وهو فرصة كبيرة وحقيقية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، واتساق الحوار مع فلسفة الجمهورية الجديدة.

وتابع رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: "الحوار الوطنى يتماشى مع فلسفة الجمهورية الجديدة، وما صاحبها من تنمية شاملة وإصلاح فى مختلف المجالات، إضافة إلى الانفتاح على المجتمع المدنى، والتوافق مع التحولات الكبرى التى تشهدها الدولة المصرية فيما يرتبط بالمجال العام، ولا شك أن أحد أبرز تلك التحولات إعلان 2022 عامًا للمجتمع المدنى".

وأكد رئيس اللجنة، على أن الحوار الوطنى يساهم بصورة كبيرة على استدامة مسار التنمية بمختلف أبعاده، وترجمة واقعية لاستراتيجية حقوق الإنسان، وذلك من خلال إجراء حوار سياسي شامل ضمن خطة الدولة الأوسع واستراتيجيتها للنهوض بحقوق الإنسان على كافة الأصعدة.