السيسي يستقبل عميد الوكالة الجامعية للفرانكفونية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدكتور سليم خلبوس، عميد الوكالة الجامعية للفرانكفونية، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أشاد بجهود الوكالة الجامعية للفرانكوفونية، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون مع كل الأجهزة التابعة للمنظمة الفرانكفونية لدعم آمال وتطلعات شعوب الدول الأعضاء بالمنظمة، لاسيما من خلال التعاون لتعزيز التدريب الجامعي والبحث العلمي وتعظيم المهارات للكوادر والأجيال المستقبلية، مشيراً إلى الأهمية القصوى التي توليها مصر للارتقاء بمستوى التعليم كوسيلة أساسية داعمة للدولة في مواجهة التحديات وتحقيق الاهداف والغايات.

من جهته، أعرب عميد الوكالة الجامعية للفرانكفونية عن تشرفه بلقاء الرئيس، موجهاً الشكر لمصر على دعمها التاريخي للمنظمة الفرانكفونية، ومؤكداً حرص الوكالة الجامعية على توسيع نطاق المشروعات المشتركة وتعزيز التقارب مع مصر باعتبارها شريكاً استراتيجياً بالنسبة للوكالة، خاصةً في ظل دورها الإقليمي المحوري كمركز ثقل سياسي واقتصادي واجتماعي في المنطقة.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراضاً لأوجه التعاون بين مصر والوكالة الجامعية للفرانكفونية، خاصةً ما يتعلق بجامعة سنجور للتنمية في إفريقيا، التي تستضيف الإسكندرية مقرها، وتمثل إحدى نماذج التعليم الجامعي المتميز ومن أهم الهيئات التعليمية والثقافية التابعة للوكالة الجامعية، حيث تم التوافق بشأن تطوير التعاون بين الجانبين فى إطار إنشاء مراكز لتطوير الإبداع العلمي بمصر يخدم القارة الإفريقية ولإعداد الكوادر الإفريقية بما يؤهل خريجيها للإدارة الفاعلة لدفع استراتيجيات التنمية المستدامة لدول القارة.

​