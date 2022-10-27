مكتبة الإسكندرية تعرض الفيلم الوثائقي "200 سنة مصريات"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

تعرض مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الخطوط، الفيلم الوثائقي "200 سنة مصريات" إلى جانب مناقشة للعمل، الأحد المقبل، في إطار احتفال المكتبة بمرور 200 عام على فك رموز اللغة المصرية القديمة في عام 1822.

وذكر بيان صادر عن مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، أن الفيلم الوثائقي استضاف كبار العلماء والمتخصصين المصريين منهم الدكتور محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار الأسبق، الدكتور ميسرة عبد الله نائب مدير المتحف القومي للحضارة، الدكتور عبد الواحد النبوي، وزير الثقافة الأسبق، الدكتور محمود درويش مؤلف موسوعة رشيد، وأحمد جاب الله مدير منطقة آثار رشيد.

ناقش هؤلاء العلماء العديد من الأفكار والرؤى المختلفة التي صاحبت اكتشاف حجر رشيد في عام 1799 إبان الحملة الفرنسية على مصر، والأحداث التي صاحبت نقل الحجر إلى القاهرة، ومن ثم خروج الحجر من مصر إلى إنجلترا.

كما يكشف الفيلم عن احتدام المنافسة على الحصول على نسخ من الحجر، تمهيدًا لفك رموزه، حتى أعلن شامبليون عن منهجه في قراءة رموز اللغة المصرية القديمة عام 1822، وهو ما مهد إلى نشأة علم المصريات بمفهومه الحديث.

ويستعرض الفيلم الوثائقي أهم المحاولات التي سبقت إعلان شامبليون في العراق وإنجلترا لفهم لغة المصريين القدماء، وسر الراهب القبطي يوحنا شفتشي ودوره في فك طلاسم الحجر الغامض، حيث زار العديد من الأماكن الفعلية التي شهدت أحداثًا هامة مرتبطة بهذا الحدث مثل مدينة رشيد، وبيت السناري بالقاهرة.

وكانت نظمت مكتبة الإسكندرية مؤتمرًا دوليًّا تحت عنوان "الهيروغليفية في القرن الحادي والعشرين" في الفترة من 10 إلى 13 أكتوبر، وذلك بالتعاون مع المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، ومتحف شامبليون بمدينة فيجاك بفرنسا.