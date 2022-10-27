بالصور- انهيار شرفة عقار وسط الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

انهارت شرفة عقار قديم مكون من 3 طوابق بمنطقة كامب شيزار بحي وسط الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر بالعقارات المجاورة والسيارات.

تلقت غرفة عمليات حي وسط، بلاغا يفيد سقوط شرفة شقة بالطابق الثالث بالعقار رقم 37 شارع ممفيس بمنطقة كامب شيزار، وانتقلت وحدة الإزالة والتدخل السريع إلى موقع البلاغ.

ومن جانبها، قالت عزة سعد، رئيس حي وسط الإسكندرية، إن جرى رفع أنقاض الشرفة من أسفل العقار، مؤكدة أن الحادث لم يسفر عن حدوث أي إصابات أو خسائر.

وأضافت رئيس حي وسط الإسكندرية، أنه جرى إزالة الأجزاء الخطرة الآيلة للسقوط، ووضع حواجز خشبية حول العقار، وذلك حفاظا على سلامة المارة والسيارات.