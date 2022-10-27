زيادة الدولار والفائدة وقرض الصندوق.. شهية الأجانب تعيد للبورصة بريقها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح ودينا خالد:

ساهمت القرارات الاستثنائية التي أقرتها الحكومة المصرية، صباح اليوم الخميس، في استعادة البورصة لرونقها، وسط نشاط ملحوظ للمستثمرين الأجانب والعرب.

وأعلن البنك المركزي المصري، رفع أسعار الفائدة 2% في قرار استثنائي الخميس، تبعه إعلان بنوك الأهلي ومصر والقاهرة طرح شهادات استثمار جديدة بعائد مرتفع بنسبة 17.25% بأجل 3 سنوات.

ثم في وقت لاحق، أعلنت الحكومة تحرير سعر الصرف، والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، للحصول على تمويل بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات دولار.

وشهد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 قفزات متتالية منذ افتتاح التداولات، حتى أغلق على ارتفاع بنسبة 4.92% إلى مستوى 11072 نقطة، في نهاية تعاملات اليوم الخميس.

وقال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين، لمصراوي، إن قرار تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه و- الذي كان أحد شروط حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي، دفع مؤشر البورصة الرئيسي إلى قفزته إلى هذا المستوى.

وأوضح غريب، أن ذلك "جذب المستثمرين العرب والأجانب إلى الشراء في أسهم قطاع البنوك مثل سهم البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر، واسهم الشركات المصدرة مثل سهم حديد عز وغيرها".

ووفقا لبيانات البورصة، سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 129 مليون جنيه، وسجلت تعاملات الأجانب صافي شراء بقيمة 187.8 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 317 مليون جنيه.

وارتفع سهم البنك التجاري الدولي بنهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 9.22%، كما صعد سهم بنك قطر الوطني الأهلي بنسبة 9.28%، كما صعد سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات إلى 3.81%، كما ارتفع سهم شركة العز الدخيلة للصلب إلى 6.36% .

واتفق في القول مع غريب، محمد رضوان، رئيس شركة آراب فاينانس لتداول الأوراق المالية، قائلا لمصراوي، إن ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنهاية جلسة اليوم الخميس، جاء نتيجة تحرير سعر الصرف، مضيفًا :" تزامن قرار تحرير سعر الصرف مع قرار رفع أسعار الفائدة، ما قلل من تأثير رفع الفائدة على أداء البورصة خلال تعاملات اليوم".

وأشار رضوان، إلى أن إجمالي تحركات سعر صرف الدولار اليوم وصلت إلى زيادة نحو 17% من قيمته، وهو ما يعني انخفاض أسعار الأسهم المصرية بنسبة 17% أمام المستثمرين الأجانب، وهو ما رفع الإقبال على الشراء من المستثمرين الأجانب والعرب.

وأوضح أن قرار رفع الفائدة الذي اتخذه البنك المركزي بشكل استثنائي كان أحد شروط القرض، والذي جذب الكثير من المستثمرين لشراء سهم البنك التجاري الدولي.

بنهاية التعاملات اليوم، انخفض مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.72%، وهبط مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 1.5%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.75% إلى مستوى 10553 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، مدفوعة بمشتريات المصريين والأجانب.