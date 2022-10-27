مصرع شاب وإصابة آخر إثر تصادم سيارة محملة بالعنب "وتوك توك" بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، إثر اصطدام سيارة نصف نقل محملة بمحصول العنب، بتوك توك، بالقرب من مدخل قرية طوخ الخيل التابعة لمركز المنيا

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مدير أمن المنيا، إخطاراً بوقوع حادث تصادم سيارة نصف نقل وتوك توك بالظهير الصحراوي الغربي، بالقرب من قرية طوخ الخيل، ووفاة شخص وإصابة آخر

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين تصادم سيارة نصف نقل تحمل رقم (6371 ر. ا . م) محملة بالعنب، مع توك توك، عند مدخل قرية طوخ الخيل بالطريق الصحراوي الغربي، مما أسفر عن مصرع "باسم محمد اسامه"، 20 سنة، مقيم قرية صفط الخمار، وإصابة شخص آخر مجهول الاسم والعنوان.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى المنيا العام، وتحرر محضرًا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.