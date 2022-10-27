حزب الله: ماجرى من اتفاقية ترسيم الحدود هو انتصار كبير للبنان والمقاومة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إنّ تجربة ملف ترسيم الحدود كانت تجربة غنية ومهمة جداً على مستوى لبنان والمقاومة وتستحق التوقف عندها ملياً.

وأعلن نصر الله انتهاء كل التدابير الخاصة التي أعلنتها المقاومة بعدما تم استكمال الوثائق المتعلقة بملف ترسيم الحدود، مؤكدّا على أنّ ما جرى هو انتصار كبير جدًا للبنان كدولة وشعب ومقاومة.

وأضاف الأمين العام لحزب الله أنّ وقائع توقيع ترسيم الحدود من ناحية الشكل تؤكد أن أي حديث عن التطبيع لا أساس له وهو تجنّ، كما أنّ المفاوضات في ملف الترسيم كانت جميعها غير مباشرة ولم يلتق الوفدان اللبناني والإسرائيلي تحت سقف واحد.

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية عن التوقيع بشكل رسمي على اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، قد أكد أن إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل عمل تقني ليست له أية أبعاد سياسية، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وزعم رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، في وقت سابق اليوم الخميس، أن لبنان اعترف بدولة إسرائيل في الاتفاق على الحدود البحرية.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، صباح اليوم الخميس، إن "لابيد" صرح بأن "اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، يعزز ويحصن أمن إسرائيل وحرية عملها ضد حزب الله".

وأضاف، نقلًا عن رئيس الوزراء الإسرائيلي: "هذا إنجاز سياسي، لأنه ليس في كل يوم تعترف دولة معادية بدولة إسرائيل، من خلال اتفاق خطي، وأمام المجتمع الدولي أجمع".