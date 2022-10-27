"حرقني في أماكن حساسة".. سيدة تتهم زوجها باغتصابها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - وكالات:

ألقت الأجهزة الأمنية في تونس، القبض على شخص بعد تقديم زوجته بلاغا تتهمه فيه باغتصابها دون إرادتها.

وأشارت الإدارة العامة للأمن الوطني، وفق وسائل إعلام تونسية، إلى أن الزوجة تقدمت ببلاغ ضد زوجها إلى الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بسيدي البشير.

وأوضحت الإدارة أن الزوجة اتهمت زوجها باغتصابها بدون إرادتها باستعمال العنف، وحرقها بأعقاب سجائر في أماكن حساسة، مع توجيه عبارات شتم بذيئة لها.

وأضافت الإدارة أنه تم الاستماع إلى أقوال الزوج، الذي نفى اتهامات زوجته، وأكد أنها تهم كيدية بسبب خلافات معها.

وقررت النيابة العمومية التحفظ على الزوج، ومواصلة التحقيقات في البلاغ.