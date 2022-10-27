شكرا لقرائتكم خبر عن والد محمد النني يكشف حقيقة اقترابه من النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رد ناصر النني والد محمد النني لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي، على أنباء اقترابه من النصر السعودي، بالفترة المقبلة.

النصر يسعى للتوقيع مع محمد النني في يناير

وكشفت تقارير صحفية، إلى رغبة نادي النصر في التعاقد مع نجم المنتخب المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة وقبل نهاية عقده بستة أشهر.

وقال والد اللاعب في تصريحات صحفية سعودية اليوم، إنه لم يتحدث مع نجله في هذا الأمر، ولكنه متأكد من رغبته في البقاء ضمن صفوف فريقه.

وتابع: "نادي النصر أحد أكبر الأندية في السعودية والوطن العربي لكن محمد يرغب في استكمال مشواره مع أرسنال ويركز حاليا على العودة من الإصابة واستكمال الموسم بالدوري الإنجليزي".

والد النني يؤكد رغبته في البقاء مع آرسنال ويحدد موعد عودته من الإصابة

واختتم: "نجلي سيعود من الإصابة قبل انطلاق كأس العالم وهدفه المشاركة في مباريات أرسنال المقبلة خاصة أن الفريق يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن".

ومن المقرر أن ينتهي عقد الدولي المصري محمد النني مع أرسنال بنهاية الموسم الجاري وسبق له اللعب لبازل السويسري وبيشكتاش التركي.