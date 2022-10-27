الإليزيه: اجتماع «بنّاء جداً» بين ماكرون وشولتس مع تشكيل مجموعات عمل

إيمانويل ماكرون وأولاف شولتس (أ ف ب).

أعلن الإليزيه أن الاجتماع الذي عقد الأربعاء في باريس بين إيمانويل ماكرون وأولاف شولتس كان «بنّاء جداً» وأفضى إلى تشكيل مجموعات عمل في مجالات الطاقة والدفاع والتطوير.

وأفاد أن الرئيس الفرنسي والمستشار الألماني «بحثا العلاقة الفرنسية الألمانية في روح من العمل الوثيق جداً على المديين المتوسط والبعيد».