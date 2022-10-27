زيلينسكي: «توجه إيجابي» في العلاقات مع إسرائيل بعد تقاسم معلومات استخباراتية

أشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء بـ«توجه إيجابي» في العلاقات مع إسرائيل، بعدما تقاسم البلدان معلومات استخباراتية تتصل خصوصاً بـ«400 مسيرة إيرانية» استخدمتها روسيا لدعم غزوها.
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي في كييف مع نظيره في غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو «نحن إذن في بداية التعاون. إنه توجه إيجابي في العلاقات مع إسرائيل».
وأضاف «أنا راض عن الأيام الأخيرة: لقد بدأنا العمل»، معتبراً أن «الجميع يريدون علاقات أكثر تقارباً» بين البلدين.
لكن زيلينسكي تدارك «اليوم، هذا ليس كافياً. إسرائيل دولة تعلم تماماً (...) ما هي الحرب فعلياً، وأعتقد أن عليها تقديم مزيد من الدعم إلى أوكرانيا».
وتابع أن «المعلومات الاستخباراتية التي يتم تبادلها راهناً تؤكد مجدداً أن أجهزتنا كانت على علم: نحو 400 مسيرة إيرانية تم استخدامها ضد السكان الأوكرانيين المدنيين» من جانب روسيا.
وأكد أن «ستين إلى سبعين في المئة منها تم إسقاطه بواسطة الدفاع الجوي الأوكراني».
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