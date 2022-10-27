شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج للعلاقات العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى ونقيب الصحفيين، أن العلاقات المصرية الإماراتية تبقى نموذجًا للعلاقات العربية؛ وقد ثبت هذا خلال الخمسين عاما الماضية، واختلاف الرؤى فى بعض الأحيان لم ينعكس على تلك العلاقات؛ فما يجمع مصر والإمارات علاقات أخوة منذ البداية أسس لها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وكان المصير مشتركاً، والصورة الثابتة بين الشعبين الإماراتي والمصرى إيجابية طوال الوقت، ولم تشهد تغييرا خلال الأعوام الماضية.

وفى مجال الصحافة، كان هناك تعاون وطيد فالصحافة الإماراتية أسسها صحفيون مصريون، وهناك الكثير من المواقف الشاهدة على تلك العلاقة البناءة خاصة فى هذا المجال، وهناك تعاون مستمر ونعمل دائما على تطوير التعاون فى هذا المجال، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من العاملين فى الصحافة الإماراتية من الصحفيين المصريين.

وأوضح أن أن قدر وحجم العلاقات بين نقابة الصحفيين المصريين وجمعية الصحفيين الإماراتيين تاريخى ومستمر كثيرا.

ويذكر أن احتفالية "مصر والامارات..قلب واحد"؛ قد انطلقت، اليوم الأربعاء، وتنظمها حكومتي مصر والإمارات احتفاءً بمرور 50 عاماً على العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وتمتد ثلاثة أيام.