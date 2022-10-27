شكرا لقرائتكم خبر عن دي خيا يحدد موقفه من الإستمرار مع مانشستر يونايتد الموسم المقبل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إنجليزية، أن الحارس الأسباني دافيد دي خيا يسعي لمواصلة مسيرته مع مانشستر يونايتد، يأتى ذلك بعد الأنباء التى ترددت حول رغبة الشياطين الحمر فى التعاقد مع حارس مرمي جديد فى فترة الإنتقالات الشتوية القادمة، فى ظل الراتب الضخم الذي يتقاضاه الحارس الإسباني مع الفريق، بالإضافة إلى كبر سن اللاعب وتذبذب مستواه فى أوقات كبيرة من الموسم.

وأوضحت التقارير أن دي خيا على إستعداد كامل بتقليص راتبه الأسبوعي الحالى مع فريقه الإنجليزي، حيث يصل راتب اللاعب الحالى إلى 350 ألف جنيه إسترليني فى الأسبوع الواحد، فى الوقت الذي يوافق فيه الحارس إلى تخفيض هذه القيمة إلى النصف، مقابل أن يحظي بفرصة البقاء فى المشاركة الأساسية مع اليونايتد.



موقف اليونايتد الحالي من بقاء اللاعب

ويري مسئولى مانشستر يونايتد أن الفريق فى حاجة ماسة إلى حارس شاب يمكنه من قيادة الفريق إلى منصات التتويج فى الفترة المقبلة، إلا أن موقف الحارس الأخير من الموافقة على تخفيض راتبه، قد يدفع مسئولي الفريق الإنجليزي من تغيير وجهة نظرهم فى هذا الصدد، وتفضيل الإبقاء على اللاعب.



أسباب تدفع دي خيا على تخفيض راتبه!

وتعد أبرز الأسباب التى تدفع الحارس الإسباني الدولي دي خيا لتخفيض راتبه، هو أن الحارس يعلم جيدًا صعوبة أخذه لفرصة المشاركة الأساسية فى أي فريق أوروبي كبير آخر، خاصة فى ظل تقدم سن اللاعب الحالى، ورغبة كافة الأندية المنافسة فى التعاقد مع عناصر شابة فى الفترة المقبلة.