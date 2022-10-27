اخبار العالم

فاتي يعمق جراح برشلونة ويلوح بالرحيل عن الفريق

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر فاتي يعمق جراح ويلوح بالرحيل عن الفريق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن فاتي يشعر بالإحباط الشديد لعدم مشاركته بشكل كبير تحت قيادة المدير الفني تشافي هيرنانديز.

وأضافت الصحيفة: "فاتي تعافى من الإصابة التي لحقت به، وأصبح جاهزا منذ نهاية الموسم الماضي، وشارك في 3 مباريات فقط من 16 مباراة خاضها الفريق".


وتابعت الصحيفة: "فاتي أخبر وكيله خورخي مينديز أنه على استعداد للرحيل عن برشلونة الصيف المقبل إذا لم يتغير الوضع".

وأشار التقرير، إلى أن إدارة برشلونة ليست قلقة من هذا الأمر، لاسيما وأن فاتي يرتبط بعقد حتى صيف 2027 ويوجد شرط جزائي في عقده بقيمة مليار يورو.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا