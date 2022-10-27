انت الان تتابع خبر انطلاق مهرجان الرمان السنوي في حلبجة (صور) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشهد المهرجان مشاركة واسعة من المزارعين ومن ابناء المنطقة، حيث يهدف الى تسويق وإعادة تأهيل الرمان والمحاصيل الأخرى في المنطقة.

ويصل انتاج المنطقة سنويا الى أكثر من 30 طنا بحسب ما أفاد مسؤول زراعي.وقال المزارعون إن إنتاج الرمان في حلبجة انخفض هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، لكن جودة محصول هذا العام عالية.ويشارك أكثر من 400 بستاني ومزارع من خلال عرض منتوجاتهم في المهرجان الذي انطلق اليوم لمدة ثلاثة أيام.