انت الان تتابع خبر عقب تقديم المنهاج الوزاري.. السومرية تنشر السيرة الذاتية للسوداني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - *المهندس محمد شياع السوداني سياسي عراقي بارز، أصبح رئيسا لمجلس الوزراء في 27/10/2022 بعد تكليفه من رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد رسمياً لتشكيل الحكومة.*ينحدر شياع السوداني من عائلة عراقية ميسانية، وعشيرة عراقية عربية من العشائر الكريمة قدّمت مثل باقي عوائل العراق وعشائره، الشهداء والدماء في مواجهة الدكتاتورية والطغيان والإرهاب.

*فاز السوداني بعضوية مجلس النوّاب عن بغداد لثلاث دورات متتالية (2014-2018-2021).

*قدّم السوداني إسهامه كعضو في اللجنة البرلمانية المشرفة على تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي.

*شغل منصب وزير العمل والشؤون الاجتماعية من 2014 إلى عام 2018، وفي الوقت نفسه، شغل منصب وزيرا للصناعة ووزارتي التجارة والمالية بالوكالة.



*وكان المهندس محمد شياع السوداني قد شغل منصب وزير حقوق الإنسان من 2010 إلى العام 2014، وعيّن وزيراً بالوكالة لوزارة الهجرة والمهجّرين، ووزارة الزراعة، ورئيساً لمؤسسة السجناء السياسيين.