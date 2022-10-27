شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. ملك الأردن يوافق على تعديل وزاري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الخميس، أمرا ملكيا بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة.

عاجل.. ملك الأردن يوافق على تعديل وزاري

وجاءت الموافقة على الحكومة استنادا إلى المادة (35) من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء.



وبموجب الأمر الملكي يعين ناصر سلطان حمزة الشريدة، نائبا لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لتحديث القطاع العام، كما يعين المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.

ويعين المهندس أحمد ماهر حمدي توفيق أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان ووزيرا للنقل، كما يعين الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.



وشمل الأمر الملكي تعيين يوسف محمود علي الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين ووزيرا للعمل، وكذلك تعيين فيصل يوسف عوض الشبول، وزيرا للاتصال الحكومي.

وضم الأمر الملكي 4 سيدات بينهن وزير دولة، وهن وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزيرا للتنمية الاجتماعية، وخلود محمد هاشم السقاف، وزيرا للاستثمار، وزينة زيد رشاد طوقان، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي، والدكتورة نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشؤون القانونية.

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني، في قصر الحسينية، بحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

وكان العاهل الأردني أصدر أمرا ملكيا بقبول استقالة 11 وزيرا هم ناصر سلطان حمزة الشريدة، وزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور وجيه موسى عويس عويس، وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس يحيى موسى بيجاينج كسبي، وزير الأشغال العامة والإسكان، والمهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة، وزير النقل.

كما شمل الأمر الملكي قبول استقالة أيمن رياض سعيد المفلح، وزير التنمية الاجتماعية، والدكتور نواف وصفي سعيد مصطفى وهبي التل، وزير دولة لشؤون المتابعة والتنسيق الحكومي.

وضم الأمر الملكي كذلك قبول استقالة، يوسف محمود علي الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين، وفيصل يوسف عوض الشبول، وزير دولة لشؤون الإعلام، ووفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزير دولة للشؤون القانونية.

إضافة إلى قبول استقالة المهندس خيري ياسر عبدالمنعم عمرو، وزير الاستثمار، ونايف زكريا نايف استيتية، وزير العمل.