شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تنظم جلسة نقاشية مع طلاب جامعة القاهرة حول الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين جلسة نقاشية مع مجموعة من طلاب جامعة القاهرة، حول الحوار الوطني وأهم القضايا المطروحة على مائدته.

وعقد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، جلسة نقاشية، مع عدد من طلاب جامعة القاهرة، حول محاور الحوار الوطنى وما يحتاجون تنفيذه من مطالب متعلقة بالتعليم والصحة والشباب والرياضة، والنشاط الجامعي واللائحة الطلابية.

وأشار الحضور خلال الجلسة إلى ضرورة عدم التدخل من قبل إدارة الجامعة في الانتخابات الطلابية، وتسهيل الممارسة والمشاركة السياسية، فضلا عن الشفافية في الإعلان عن ميزانيات اتحاد الطلاب ورعاية الطلبة، وضرورة تشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية، بالإضافة إلى أهمية تنوع مشاركة الشباب في مؤتمرات الشباب، وفتح قنوات تواصل مع طلاب الجامعة للتعبير بشكل أكبر عن أفكارهم ورؤاهم.

وقال النائب أكمل نجاتي، إن مجلس أمناء الحوار ومقررى اللجان يعملون بكامل طاقتهم بالتعاون مع الأمانة الفنية لتلقى جميع المقترحات وتفنيدها تمهيدا لعرضها فى جلسات الحوار الوطني، لافتا إلى أن ما تم طرحه خلال الجلسة النقاشية سيتم صياغته لرفعه للأمانة الفنية للحوار الوطني.

وأكد نجاتي على ضرورة استمرار حالة الحوار، حيث أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى حالة حوار مستمر مع المجتمع بأكمله من كافة القطاعات.

شارك في إدارة اللقاء ميرنا أحمد وياسمين أحمد من الفريق الفني للنائب أكمل نجاتي.

ويذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.