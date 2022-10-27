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نشاط مكثف لأعضاء التنسيقية..عقد مؤتمرات ولقاءات جماهيرية بمختلف المحافظات

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القاهرة - سامية سيد - نشاط مكثف لأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، وذلك في إطار السلسلة الكبيرة من الصالونات والحوارات واللقاءات التي أعلنت التنسيقية عن تنظيمها بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني، وتبث مباشرة علي صفحتها الرسمية.

حيث تعقد النائبة نشوى الشريف، عضو التنسيقية لقاء مع النقابة العامة للاتصالات واتحاد عمل مصر.

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النائبة نشوى الشريف

وتعقد النائبة هدى عبد الستار عمار، لقاء مع الطلاب وأولياء أمور ذوى الاحتياجات الخاصة بمركز طه حسين للمكفوفين وذوى الاحتياجات الخاصة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، يعقبه لقاء مع التجار وأصحاب المحلات التجارية بمنطقة الإبراهيمية، إضافة إلى لقاء مع إحدى المقاهى بمنطقة محرم بك.

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هدى عبد الستار

ويعقد النائب عمرو عزت مؤتمر جماهيري في موقف زنين بمنطقة بولاق الدكرور.

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عمرو عزت 

ويعقد النائب عمرو درويش، مؤتمر جماهيرى كبير بحضور 10 نواب من التنسيقية بالصالة المغطاة  ببنها.

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عمرو درويش

وتعقد النائبة سها سعيد، والنائب أحمد مقلد، يعقدان لقاء مع بيت العائلة المصرى في أسيوط، يعقبه لقاء مع اهالى مركز الفتح بالمحافظة.

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سها سعيد

ويعقد رامى جلال، لقاء مع جمعية الرابطة الاخوية للصم والبكم بالإسكندرية.

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رامى جلال

وأخيرا يعقد النائب محمد إسماعيل، لقاء بقاعة المؤتمرات بمقر نقابة المهندسين بالإسكندرية بحضور علاء مصطفى وأحمد فتحى و3 من أعضاء التنسيقية.

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النائب محمد إسماعيل 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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