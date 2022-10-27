شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا عن "التنسيقية" يشارك فى لقاء الجمعيات الأهلية بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، في لقاء الجمعيات الأهلية والمجلس القومي للمرأة ونقابتي المحامين والصيادلية ومجموعة من الشباب الهلال الأحمر، والمقام بمحافظة قنا.

الجدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظم ورشة عمل عن تعميق الصناعة ودعم التصدير، والتحديات التي تواجه هذا القطاع وطرق مواجهتها.

وتتناول الورشة محاور رئيسية منها مؤشرات أداء الصادرات المصرية وأهم القطاعات التصديرية ذات التنافسية العالية، وأهم أسواق التصدير بالنسبة لمصر، وأهم التحديات التي تواجه الصناعة المصرية والتي بالتبعية قد تؤثر على تنافسية الصادرات، وأهم معوقات أداء الأعمال، ومقترحات دعم وتطوير الصناعة، مقترحات النهوض بالصادرات، فرص الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.

يدير الورشة أحمد يحيى ومحمد سالم، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وسبق وأن أعلنت التنسيقية عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات والحوارات بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني، وتبث مباشرة على صفحتها الرسمية.