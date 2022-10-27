الدرهم الإماراتي يواصل الارتفاع بعد الإعلان عن قرض صندوق النقد الدولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

قفز سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه، بقيمة 81 قرشا، مقارنة ببداية تعاملات اليوم، وذلك بعد إعلان مصر عن الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وفقا لبيانات البنك الأهلي المصري.

ووصل إجمالي ارتفاع الدرهم الإماراتي بنحو 1.53 جنيه حتى الآن، وفق بيانات البنك الأهلي المصري.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن برنامج التمويل الجديد يتضمن 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة، و5 مليارات دولار من دول شركاء التنمية.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي: 6.16 جنيه للشراء و 6.19 جنيه للبيع، بزيادة 81 قرشا للبيع والشراء.