رئيس وكالة الطّاقة الدّوليّة : العالم في خضمّ أوّل أزمة طاقة حقيقيّة

اسماعيل عبد الحي - قال رئيس وكالة الطّاقة الدّوليّة فاتح بيرول اليوم الثّلاثاء إنّ شحّ أسواق الغاز الطّبيعي المسال في العالم، وخفض كبار منتجي النّفط الإمدادات، وضع العالم في خضمّ "أوّل أزمة طاقة عالميّة حقيقيّة".

وأضاف خلال أسبوع الطّاقة الدّولي بسنغافورة أنّ زيادة واردات أوروبا من الغاز الطّبيعي المسال، وسط أزمة أوكرانيا وإنتعاش محتمل في طلب الصّين على الوقود، سيزيدان من شحّ السّوق، التي لن يدخلها سوى 20 مليار متر مكعّب العام المقبل.

في الوقت نفسه، شدّد بيرول على أنّ القرار الأخير الذي إتّخذته منظّمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف باسم أوبك+، بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميّا، هو قرار "محفوف بالمخاطر"، بينما تتوقّع وكالة الطّاقة الدّوليّة نموّ الطّلب على النّفط بنحو مليوني برميل يوميّا هذا العام.

ويفاقم إرتفاع الأسعار العالميّة لعدد من مصادر الطّاقة، بما في ذلك النّفط والغاز الطّبيعي والفحم، معاناة المستهلكين، في الوقت الذي يواجهون فيه بالفعل تزايد تضخّم أسعار الغذاء والخدمات.

ومن المحتمل أن يشكّل إرتفاع الأسعار والتّقنين المحتمل، خطرا على المستهلكين الأوروبيّين الذين يستعدّون لفصل الشّتاء في نصف الكرة الشّمالي.

وقال بيرول إنّه من المحتمل أن تجتاز أوروبا هذا الشّتاء سالمة، رغم بعض الأضرار، إذا ظلّ الطّقس طبيعيّا.

وأضاف "ما لم نواجه شتاء شديد البرودة وطويلا، وما لم تكن هناك أيّة مفاجآت فيما يتعلّق بما مرّ بنا، على سبيل المثال إنفجار خطّ أنابيب نوردستريم، ينبغي أن تجتاز أوروبا هذا الشّتاء مع بعض الأضرار السّطحيّة الاقتصاديّة والاجتماعيّة".

وقال إنّه بالنّسبة إلى النّفط، من المتوقّع زيادة الاستهلاك 1.7 مليون برميل يوميّا في عام 2023، ومن ثمّ سيظلّ العالم بحاجة إلى النّفط الرّوسي لتلبية الطّلب.

وإقترحت دول مجموعة السّبع آليّة من شأنها أن تسمح للدّول النّاشئة بشراء النّفط الرّوسي، ولكن بأسعار أقلّ للحدّ من عائدات موسكو خلال الحرب الدّائرة في أوكرانيا.

وأشار بيرول إلى أنّ وكالة الطّاقة الدّوليّة تتوقّع الآن زيادة الطّاقة المتجدّدة بما يقرب من 400 جيجاوات في عام 2022، بزيادة 20 في المائة عن العام الماضي، مقابل زيادة ثمانية بالمائة في توقّعات سابقة.

وكالات