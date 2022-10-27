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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بالعلاقات المصرية الإماراتية والتي يحتفل البلدان بالذكرى الـ50 لإقامتها.

وأوضح رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "الإمارات ومصر عنصر استقرار إقليمي ونموذج للعلاقات بين الأشقاء"، مضيفًا: "بالتعاون مع أخي عبد الفتاح السيسي ستمضي علاقاتنا دائمًا إلى الأفضل".

الشيخ محمد بن زايد: الإمارات ومصر عنصر استقرار إقليمي



وأشار إلى أن احتفاء الإمارات ومصر بالذكرى الـ50 لإقامة العلاقات بينهما، تأكيد لعمق الروابط الأخوية بين البلدين وشعبيهما منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان".

وتحتفي مصر والإمارات بمناسبة مرور 50 عامًا على العلاقات بين البلدين، بدأت في العام 1971، بعد أن كانت مصر من أوائل الدول التي دعمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وسارعت إلى الاعتراف بها.



وبعد هذا الاعتراف، تبادلت مصر ودولة الإمارات العلاقات على مستوى السفارات، فيما شهد البلدان العديد من المحطات البارزة العديدة في العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.

في عام 1971، كانت مصر من أوائل الدول التي دعمت قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وسارعت إلى الاعتراف بها.

وبعد هذا الاعتراف، قامت مصر بتبادل العلاقات على مستوى السفارات، هذا إلى جانب العديد من المحطات البارزة العديدة في العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين في مختلف المجالات.



وفي سنوات السبعينيات الأولى قامت القاهرة بدور كبير في دعم دولة الإمارات دوليًا وإقليمًيا باعتبارها ركيزة للأمن والاستقرار وإضافة جديدة لقوة العرب.

وتقديرا لدوره في مساندة قيام الاتحاد، أهدى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات في زيارته له سنة 1971، وشاح آل نهيان.



ففي هذه المرحلة المبكرة من العلاقات الثنائية، قدمت مصر دعمًا كبيرًا لدولة لإمارات، خصوصًا مع بعثات المدرسين والمهندسين والأطباء التي استقبلتها الإمارات، فضلًا عن فتح مصر ذراعيها لاستقبال الطلاب الإماراتيين بحفاوة وترحاب.

وبعد ثورة 30 يونيو/حزيران بمصر عام 2013، دعا الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في 28 سبتمبر/أيلول من نفس العام، إلى تقديم الدعم للحكومة المصرية وللاقتصاد المصري بما يعزز مسيرتها نحو التقدم والازدهار.

ونفس العام، شهد زيارة مهمة قام بها الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إلى مصر.

وبادرت دولة الإمارات في مساعدة الجانب المصري فضلًا عن الاشتراك في استثمارات كبرى لدعم الدولة، ولن ينسى التاريخ مقولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال المؤتمر الاقتصادي المصري في مارس/آذار 2015.

إذ قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "إن وقوفنا مع مصر في هذه الظروف ليس كرهًا في أحد ولكن حبًا في شعبها، وليس منّةً على أحد بل واجب في حقها" وتأكيد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أن "دولة الإمارات ستبقى دائمًا مع مصر".

دائمًا ما يكرر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مقولة: "أمن الخليج من أمن مصر" وهي مقولة صارت منهجًا لدى الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، وذلك تقديرًا للدور الخليجي، لا سيما الإماراتي، في مساندة مصر وشعبها، بعد فترة عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي التي شهدتها ما بين عامي 2011 و2013.

وقد انضمت مصر لعملية "عاصفة الحزم" التي بدأت عام 2015، وشاركت في مواجهة تهديد الملاحة العالمية في مضيق "باب المندب"، والتي تعد تهديدا للأمن القومي الخليجي، والأمن القومي العربي بأكمله.

وفي نوفمبر/تشرين ثاني 2019، قلد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حينما كان آنذاك ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرئيس المصري، وسام زايد، وهو أعلى وسام تقدمه دولة الإمارات لملوك الدول ورؤسائها وقادتها، وذلك تقديرًا لدوره البارز في دعم العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة.



ويحظى الأزهر الشريف بتقدير كبير من جانب المسؤولين والمواطنين الإماراتيين، باعتباره واحدًا من أهم وأقدم المراجع الدينية المعتدلة في العالم الإسلامي، فضلًا عن وجود تعاون بين الأزهر وجامعته ووزارتي الأوقاف في كلا البلدين لإصدار الكتب الدينية والمطبوعات للأزهر الشريف بدعم من الجانب الإماراتي.

وفي عام 2011، احتفل الأزهر بإنجاز مشروع محمد بن راشد آل مكتوم لحفظ مخطوطات الأزهر ونشرها على الإنترنت، وتسلمت مشيخة الأزهر المشروع الذي يتضمن توثيق وحفظ مخطوطات الأزهر البالغة 50 ألف مخطوطة تضم أكثر من 8 ملايين صفحة تغطي 63 فرعًا، وتخزين أكثر من 125 ألف مرجع وإنشاء شبكة اتصالات داخلية للربط بين المعاهد الأزهرية الرئيسة.

ويتولى الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئاسة مجلس حكماء المسلمين ومقره أبوظبي والذي يضم نخبة من علماء العالم الإسلامي، ويقوم بدور عالمي رائد في نشر التسامح والاعتدال ومواجهة الفكر المتطرف.

كما اشترك الطيب كذلك في إطلاق وثيقة الأخوة الإنسانية مع البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، وقد استضافت الإمارات هذا الحدث العالمي الكبير في فبراير/شباط 2019 فيما قام الأزهر الشريف بافتتاح فرع جامعة الأزهر.

و في الإمارات، التي احتضنت أول فرع للجامعة في العالم خارج مصر. وقد بدأت الجامعة عملها في مدينة العين، في العام الدراسي 2016، بثلاثة تخصصات هي: الدعوة والإعلام، والتربية الإسلامية، والدراسات الإسلامية باللغات الأجنبية. كما قامت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية بإقامة مركز ثقافي إسلامي في مصر تحت اسم “مركز زايد للثقافة والتكنولوجيا” تابع لجامعة الأزهر الشريف.



