شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تشارك فى لقاء بجامعة دمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك وفدأ من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في لقاء بجامعة دمنهور بحضور 14 نائباً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولجان وتنظيم وأعضاء التنسيقية، اليوم الخميس، في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات والحوارات بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني، وتبث مباشرة علي صفحتها الرسمية.