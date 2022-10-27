"تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" تنظم صالونا سياسيا عن توطين الصناعة

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القاهرة - سامية سيد - تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، صالون سياسى بشأن توطين الصناعة، بحضور كل من النائبة غادة علي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واحمد قناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة الصناعات والمشروعات، والنائب أحمد بلال عضو مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع ، والمهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية ، ورأفت عباس شحاتة رئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر- والمهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

الجدير بالذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تنظم ورشة عمل عن تعميق الصناعة ودعم التصدير، والتحديات التي تواجه هذا القطاع وطرق مواجهتها.

وتتناول الورشة محاور رئيسية منها مؤشرات أداء الصادرات المصرية وأهم القطاعات التصديرية ذات التنافسية العالية، وأهم أسواق التصدير بالنسبة لمصر، وأهم التحديات التي تواجه الصناعة المصرية والتي بالتبعية قد تؤثر على تنافسية الصادرات، وأهم معوقات أداء الأعمال، ومقترحات دعم وتطوير الصناعة، مقترحات النهوض بالصادرات، فرص الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.

يدير الورشة احمد يحيى ومحمد سالم، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وسبق وأن أعلنت التنسيقية عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات والحوارات بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني، وتبث مباشرة على صفحتها الرسمية.