شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تعقد جلسة مع قيادات وممثلى اللجان النقابية للنقل الجوى حول الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رئيس وقيادات النقل الجوي، بحضور رؤساء اللجان النقابية بالنقل الجوي وعددها 26 لجنة نقابية، ممثلين عن 37 ألف عامل بالطيران المدني المصري.

وشرح القط أهمية وأهداف الحوار الوطني، قائلا: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على أن يشمل الحوار جميع المصريين في كافة المجالات، فلا يوجد سقف للحوار إلا كل ما يخالف الدستور المصري".

وطرح الحضور مقترحات حول تطوير الأرصاد الجوية لأهميتها، وتحديث وتطوير منظومة الشحن الجوي، وأيضاً تم اقتراح تعديلات في قانون قطاع الأعمال وتطوير شركة مصر للطيران.

كما أكد الحضور على ضرورة تطوير منظومة الطيران المدني، والاهتمام بالعنصر البشري وتأهيل الكوادر.

وفي نهاية اللقاء، وجه رئيس نقابة النقل الجوي أحمد الرفاعي الشكر للنائب محمود القط ولتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على ما تقوم به من جهد في جميع المجالات ليكون المواطن المصري على وعي كامل بما يتم في الدولة في جميع المجالات، مؤكداً أنه متابع جيد لنشاط وجهود التنسيقية، ومطالبا أن يكون لأعضائها لقاءات متتابعة مع النقابات العمالية واللجان النقابية.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق نوابها سلسلة كبيرة من الجلسات النقاشية مع المواطنين لمعرفة آرائهم وتصوراتهم حول القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدة صالونات لمناقشة تلك القضايا مع المتخصصين من كافة الاتجاهات.