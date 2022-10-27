شكرا لقرائتكم خبر عن التنسيقية تعقد ورشة عمل تحت عنوان "كيف يؤثر التغير المناخى على الزراعة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان "كيف يؤثر التغير المناخي على الزراعة والأغذية حول العالم"، وذلك فى إطار استعداداتها لقمة المناخ التي ستستضيفها مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.

شارك فى الورشة كل من النائب الدكتور عبد الخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، والدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة.

وقال الدكتور عبد الخالق عياد، إن التشريعات وحدها ليست الرادع الوحيد لفقد الغذاء بل يجب أن يقدر المواطن ما تتحمله الدولة لتقديم الدعم على الأغذية خاصة رغيف العيش، موضحا أن تنظيم مصر لمؤتمر قمة المناخ cop27 يوجه أنظار العالم أجمع لشرم الشيخ وخلاله تقود مصر زعامة قمة المناخ وقيادة المفاوضات الأفريقية في المتغيرات المناخية.

وقال الدكتور طارق سليمان، إن الحكومة أطلقت أكثر من مشروع لتنمية الثروة الحيوانية منها المشروع القومي للبتلو، والمشروع القومي لتطوير الثروة الداجنة.

وتناول أعضاء لجنة المناخ بالتنسيقية شرح حال البيئة التشريعية والقانونية الحديثة في موضوعات هدر الطعام وأثر التغيرات المناخية على الأمن الغذائي، والتعديلات المطلوب إدخالها على بعض القوانين أو إصدار قوانين جديدة لحوكمة عملية هدر الطعام.

وأكدت التنسيقية على استمرار عقد اللقاءات الحوارية في مختلف الاتجاهات، وذلك حتى يتم الاستفادة من كافة الآراء الواردة من المتخصصين والخبراء والمواطنين فى الحوار الوطنى.

أدار الورشة محمد الصعيدي، عضو لجنة المناخ بالتنسيقية، وحضر اللقاء من أعضاء التنسيقية النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب، وكل من أمين بدر، وجميلة ذكي، أعضاء لجنة المناخ بالتنسيقية.