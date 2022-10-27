ختام فعاليات تأسيس منتدى المجالس الاستشارية والشيوخ بالعالم الإسلامى.. صور

القاهرة - سامية سيد - اختتمت اليوم فعاليات تأسيس منتدى المجالس الاستشارية الشعبية؛ ومجالس الشورى ومجالس الشيوخ أو غيرها من المجالس البرلمانية المماثلة فى العالم الإسلامى المنعقد فى مدينة باندونج الإندونيسية

واتفقت الوفود المشاركة على مقترح التأسيس على أن يكون المنتدى ضمن أجهزة اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامى؛ وأصدر الحضور بمشاركة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بيانًا بذلك.

وتم تشكيل لجنة فرعية ضمت فى عضويتها المستشار محمود إسماعيل عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ المصرى وذلك للتباحث حول رؤية المنتدى ومهامه ونظامه وبرامج أعماله وشروط عضويته والتى ستقدم تقريرًا بأعمالها للمؤتمر فى اجتماعه القادم.

وتم التأكيد على أهمية وجود مشاركة فاعلة ودعم قوى من كافة الأطراف بما فى ذلك المجالس الاستشارية الشعبية؛ ومجالس الشورى؛ ومجالس الشيوخ أو غيرها من المجالس البرلمانية المماثلة؛ التزاما بالمبادئ العشرة لمؤتمر باندونج التاريخى؛ وذلك لمواجهة كافة التحديات والتطورات العالمية التى قد تتسبب فى تعقيد المشاكل متعددة الأبعاد والتى تؤثر على الأوضاع الإقليمية والدولية.

يذكر أن مشاركة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والوفد المرافق له فى فعاليات تأسيس منتدى مجالس الشورى والمجالس المشابهة فى العالم الإسلامى تأتى تلبية لدعوة بامبانج سوساتيو. رئيس المجلس الاستشارى الشعبى لجمهورية إندونيسيا، بمدينة باندونج الإندونيسية.

وتأتى فكرة تأسيس هذا المنتدى انطلاقًا من الإيمان بأهمية دور البرلمانات فى تعزيز الجهود ودعم التعاون بين الدول الإسلامية نحو مواجهة التحديات والمشاكل التى تواجه الشعوب والأقطار فى مختلف الأوجه مثل تداعيات جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية وقضية المناخ وغيرها من القضايا ذات التأثير على سلامة الإنسانية وحضارتها.