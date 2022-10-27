شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن سلسلة لقاءات الحوار الوطنى.. "التنسيقية" تنظم ورشة عمل عن تعميق الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل عن تعميق الصناعة ودعم التصدير، والتحديات التي تواجه هذا القطاع وطرق مواجهتها.

وتتناول الورشة محاور رئيسية منها مؤشرات أداء الصادرات المصرية وأهم القطاعات التصديرية ذات التنافسية العالية، وأهم أسواق التصدير بالنسبة لمصر، وأهم التحديات التي تواجه الصناعة المصرية والتي بالتبعية قد تؤثر على تنافسية الصادرات، وأهم معوقات أداء الأعمال، ومقترحات دعم وتطوير الصناعة، مقترحات النهوض بالصادرات، فرص الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة.

يدير الورشة احمد يحي ومحمد سالم، أعضاء تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد أعلنت عن إطلاق سلسلة كبيرة من الصالونات والحوارات بشكل يومي مع المتخصصين من كافة التيارات والاتجاهات المختلفة بشأن القضايا التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار الوطني، وتبث مباشرة علي صفحتها الرسمية