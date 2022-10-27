انت الان تتابع خبر على الهواء مباشرة.. مراسلة رياضية تتعرض لمحاولة سرقة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتعرضت الصحفية فانيسا روبلز، هي وزميلها المصور، لمحاولة سرقة، أثناء ظهورها على الشاشة حول ملعب "مونيمونتال"، التابع لنادي برشلونة الأكوادوري، الذي يستضيف المباراة النهائية لأكبر مسابقة في القارة اللاتينية.وتوقف شخصان كانا على متن دراجة نارية بالقرب من المراسلة، وحاولا سرقتها قبل أن تنتبه لهما، وتطلب من زميلها المصور إيدي روبالينو، توجيه الكاميرا نحوهما.

في أثناء ذلك حاول الرجلان تغطية وجههما، ولاذا بالفرار فور قيام المصور بتحريك الكاميرا تجاههما، وهو ما ظهر في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

وطلبت الصحفية الشابة وقد بدا على ملامحها الخوف، من ضابط شرطة كان قريبا منها، أن يلاحقهما عبر دراجته النارية.

