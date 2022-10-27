انت الان تتابع خبر "كلنا الأخضر".. السعودية تكشف عن اغنيتها الرسمية بكأس العالم والان مع التفاصيل
2022-10-27 | 10:34
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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن الأغنية الرسمية للمنتخب الأول في كأس العالم 2022 في قطر التي ستنطلق الشهر المقبل، وجاءت تحت عنوان "كلنا الأخضر".
وتحمل كلمات الأغنية معاني الفخر والطموح، وتدعو جماهير السعودية لمساندة الأخضر في المونديال، وذلك بعد استقبال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد لبعثة المنتخب، ودعم الفريق قبل المشاركة في البطولة للمرة السادسة في تاريخه.
ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، حيث يقع في المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.
ويقيم الأخضر حاليا معسكرا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك في المرحلة الأخيرة للمشاركة في المونديال.
وخاض المنتخب السعودي مباراتين وديتين حتى الآن في معسكر الإمارات، حيث حقق الفوز على مقدونيا الشمالية 1-0، ثم تعادل بهدف لمثله أمام ألبانيا، وحمل الهدفان توقيع صالح الشهري، مهاجم الهلال.