اخبار العالم

"كلنا الأخضر".. السعودية تكشف عن اغنيتها الرسمية بكأس العالم

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر "كلنا الأخضر".. تكشف عن اغنيتها الرسمية بكأس العالم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-436351-638024565684840869.jpg

2022-10-27 | 10:34

"كلنا الأخضر".. السعودية تكشف عن اغنيتها الرسمية بكأس العالم

175 مشاهدة

الخليج 365 - رياضة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن الأغنية الرسمية للمنتخب الأول في كأس العالم 2022 في قطر التي ستنطلق الشهر المقبل، وجاءت تحت عنوان "كلنا الأخضر".

وكتب كلمات الأغنية الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وهي من ألحان سهم، وغناء محمد عبده والفنانة أميمة طالب، وذلك من أجل مساندة ودعم وتشجيع "الأخضر"، خلال مشواره ومهمته في المونديال.

وتحمل كلمات الأغنية معاني الفخر والطموح، وتدعو جماهير السعودية لمساندة الأخضر في المونديال، وذلك بعد استقبال الأمير ، ولي العهد لبعثة المنتخب، ودعم الفريق قبل المشاركة في البطولة للمرة السادسة في تاريخه.


ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، حيث يقع في المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

ويقيم الأخضر حاليا معسكرا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك في المرحلة الأخيرة للمشاركة في المونديال.

وخاض المنتخب السعودي مباراتين وديتين حتى الآن في معسكر الإمارات، حيث حقق الفوز على مقدونيا الشمالية 1-0، ثم تعادل بهدف لمثله أمام ألبانيا، وحمل الهدفان توقيع صالح الشهري، مهاجم الهلال.


Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا