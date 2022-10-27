«لم يعد بإمكاننا خلع ملابسنا» .. أول دولة تتخلى عن أوكرانيا

الشارقة - اميمة ياسر - رفض قائد القوات المسلحة الليتوانية، فالديماراس روبشيس، نقل منظومات مدفعية هاوتزر "PzH 2000" وأنظمة دفاع جوي إلى كييف.

ووفقا لتقارير إذاعة وتلفزيون ليتوانيا الوطنية (LRT)، قال روبشيس، في اجتماع لمجلس دفاع الدولة، إنه "يعتزم تقديم اقتراح برفض تزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية".

لم يعد بإمكاننا خلع ملابسنا

وأضاف قائد القوات المسلحة الليتوانية : "يجب أن أمتلك الأدوات. لا يمكننا إتمام المهمة بدون امتلاكنا القوة، لكن القوة التي نمتلكها وصلت إلى الحد حيث لم يعد بإمكاننا خلع ملابسنا. سأقدم مثل هذا الاقتراح، يجب أن نبحث عن وسائل أخرى للدعم".

وأشار القائد العسكري إلى أن فينوس لن تدعم كييف إلا إذا تمكنت من الحصول على أسلحة جديدة واستبدال تلك المستخدمة حاليا.

غارات جوية في كييف وأوديسا وميكولايف

وفي آخر التطورات، أعلنت القوات الموالية لروسيا في زابوريجيا أن أوكرانيا تحشد قواتها لشن هجوم على المدينة، فيما أُطلقت في أوكرانيا إنذارات التحذير من غارات جوية في كييف وأوديسا وميكولايف. وارتفاع عدد المناطق الأوكرانية التي تم إطلاق صفارات الإنذار فيها صباح اليوم إلى 12 إقليما.

هذا وتوقع مسؤول أوكراني كبير أن تخوض بلاده وروسيا "أشرس المعارك" في إقليم خيرسون الجنوبي الاستراتيجي الذي تسيطر موسكو على جزء منه، وقال إن الجيش الروسي يستعد لمواجهة القوات الأوكرانية المتقدمة.

وأعلنت سلطات خيرسون الموالية لروسيا أن أكثر من 70 ألف مدني غادروا منازلهم خلال أسبوع. وقال فلاديمير سالدو، رئيس الإدارة الموالية لروسيا: "أكثر من 70 ألف (شخص) غادروا في أسبوع منذ تنظيم عملية عبور" الضفة اليمنى لنهر دنيبرو نحو الضفة اليسرى البعيدة من الجبهة.

ومدينة خيرسون، عاصمة الإقليم التي تحمل اسمه والتي كان يسكنها قبل الحرب نحو 280 ألف نسمة، هي أكبر مركز حضري لا تزال روسيا تحتفظ به منذ الاستيلاء عليه في وقت مبكر من انطلاق العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا قبل ثمانية أشهر.