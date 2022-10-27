شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان وتنسيقية شباب الأحزاب ينظمان ندوة حول التغيرات المناخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت عدد من الأسر الطلابية بجامعة حلوان وبالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ندوة " من ستوكهولم إلى شرم الشيخ مسيرة العمل المناخي"، عقدت فعاليات الندوة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، وذلك بمقر مجمع الفنون والثقافة الذي يرأسه الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي.

عقدت الندوة بحضور مجموعة مضيئة من شباب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الدكتورة غادة على والنائب محمد عزمي والنائب احمد فتحي والنائب احمد مقلد، والنائب أحمد القناوي عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأشرف على تنظيم الندوة الدكتور حسن عبد الرحمن رائد اسرة وان تيم المركزية، الدكتور أسامة النمر رائد اسرة ترحال المركزية، عمرو غباشي وإسلام حسام مسئولي الأسرة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية والمؤسسات الوطنية والأهلية في العمل من أجل المناخ، لإنخراط شباب الجامعة في العمل المناخي وإعداد جيل جديد مهتم بصحة المناخ، في ضوء استضافة مصر قمة المناخ 27 Cop بمدينة شرم الشيخ المنعقد في نوفمبر 2022.

وناقشت الندوة أهمية دعم مشاركة الشباب لأنهم تجديد للطاقة والأفكار الجديدة، يجب أن يلعب الشباب دورًا رئيسيًا في تطوير الاتفاقيات لان الشباب هم المستقبل، يجب أن تكون مشاركة الشباب في COP27 فعالة وايجابية لأنه مؤتمرا لأفريقيا والعالم.

كما ناقشت الندوة أهمية مشاركة الشباب لأنهم سيتأثرون أكثر من غيرهم بتغير المناخ ويجب أن يكون لهم دورا مؤثرا بشكل عاجل في معرفة ماذا يفعلون حال حدوث أي أمور طارئة، ويجب عليهم وضع آليات إبداعية، من أجل تعزيز الاستجابه الجماعية لأزمة المناخ.