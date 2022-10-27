شكرا لقرائتكم خبر عن توثيق الطلاق الشفوى يحافظ على تماسك الأسرة والمجتمع.. نقلا عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع "برلمانى" المتخصص بالشأن التشريعى والنيابى، تقريرا له تحت عنوان: "دوامة" توثيق الطلاق الشفوى.. يهدف للحد من الأرقام المرعبة للطلاق وتماسك الأسرة والمجتمع.. المؤسسة الدينية تؤكد وقوعه طالما توافرت فيه الشروط والأركان.. وخبراء يشرحون الإشكالية.

ويسلط تقرير موقع "برلمانى" الضوء على إشكالية توثيق الطلاق الشفوى، والتى يفتح الرئيس عبد الفتاح السيسى الدعوات للنقاش حولها بشكل دائم، جاء آخرها خلال الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادى مصر 2022 عندما ناقش المستشار عمر مروان، وزير العدل، الأمر خلال المؤتمر، والذى أكد أن الزواج والطلاق وأزمات النسب والأفكار التى طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسى، هى أفكار كثيرة من أرض الواقع، وما يثبت ذلك الإحصائيات والأدوات التى تمكنا من حقيقة الموقف للأسرة المصرية.

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"دوامة" توثيق الطلاق الشفوى.. يهدف للحد من الأرقام المرعبة للطلاق وتماسك الأسرة والمجتمع.. المؤسسة الدينية تؤكد وقوعه طالما توافرت فيه الشروط والأركان.. وخبراء يشرحون الإشكالية