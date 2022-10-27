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مجلس الدوما يبحث التوجه بطلب تعزيز نظام حظر الأسلحة البيولوجية

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محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو- (د ب أ)

بحث مجلس الدوما الروسي مشروع رسالة سيبعث بها البرلمان الروسي إلى برلمانات العالم، تدعو لتعزيز نظام حظر الأسلحة البيولوجية في العالم، بحسب ما أوردته قناة "آر تي عربية"، اليوم الخميس.

وجاء في المشروع، الذي تمت إضافته إلى قاعدة البيانات الإلكترونية لمجلس الدوما: "نتوجه إلى البرلمانيين في دول العالم بالدعوة إلى أن يلفتوا انتباه الهيئات التشريعية في بلدانهم، والهيئات والمنظمات البرلمانية الدولية إلى ضرورة بذل المجتمع الدولي جهودا مشتركة عاجلة لتعزيز نظام اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسمية".

ويدور الحديث عن ضرورة تعزيز حظر تطوير وإنتاج وتراكم ترسانات الأسلحة البيولوجية، تنفيذا للاتفاقية الدولية ذات الشأن، بحسب "آر تي عربية".

يذكر أن اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية والسامة تم توقيعها في عام 1972 بمبادرة الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وبريطانيا، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1975، ووقعت عليها الأغلبية الساحقة من دول العالم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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