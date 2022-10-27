الصين تعرب عن دعمها لإيران في قتال "المتطرفين"

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين- (د ب أ)

قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينج اليوم الخميس، في إيجاز صحفي في بكين إن الصين تدعم إيران في قتال "المتطرفين" .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن ماو القول إن الصين "تدين بشدة" الهجوم على مرقد ديني.

وكان مسؤول إيراني بمحافظة فارس جنوبي إيران قال أمس الأربعاء، إن قتلى الهجوم الإرهابي الذي استهدف مرقدا في مدينة شيراز مركز المحافظة، ارتفع إلى 15 شخصا، من بينهم طفلان.

وأضاف مساعد الشؤون السياسية والأمنية والاجتماعية بالمحافظة، إسماعيل محبي بور في تصريح لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، أن عددا من المسلحين أطلقوا النار صوب زوار المرقد، وتابع أن 27 شخصا أصيبوا في الهجوم أيضا.