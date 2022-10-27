رغم رفع أسعار الفائدة.. احصل على قرض بـ 2 مليون جنيه وفائدة 5% - تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن البنك المركزي المصري، صباح اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة 2% بمقدار 200 نقطة أساس، لتصل الفائدة في البنك المركزي إلى 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض.

ورغم ارتفاع أسعار الفائدة على القروض مع قرار المركزي إلا أنه يمكن الحصول على قرض من برنامج "مشروعك" التابع لوزارة التنمية المحلية بفائدة منخفضة جدا تبلغ 5% فقط.

ويتيح برنامج مشروعك عبر وزارة التنمية المحلية الحصول على قروض ميسرة للراغبين في بدء أعمالهم الخاصة.

ويوفر برنامج مشروعك تمويلا للمشروعات بقروض تبدأ من 1000 جنيه وحتى 2 مليون جنيه بفائدة قليلة تبلغ 5% فقط.

خطوات الحصول على قروض مشروعك

1. يقوم طالب القرض بالتوجه إلى موقع المشروع في الحي القريب منه بالمحافظة.

2. يتم ملء إحدى الاستمارتين طبقًا لحجم القرض المطلوب.

3. الاستمارة الأولى : لطالب القروض من ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه مصري.

4. الاستمارة الثانية : لطالب القروض أكبر من 50 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه.

5. يقوم طالب القرض بمراجعة بيانات الاستمارة والتعرف على التراخيص المطلوبة مع ممثل الوحدة المحلية بموقع المشروع.

6. بعد استكمال التراخيص والمستندات المطلوبة يتم تسليم الطلب لممثل البنك في الموقع.

7. يقوم ممثل البنك باتخاذ إجراءات الموافقة على القرض وإخطار طالب القرض بالموافقة أو الرفض.

8. في حالة الرفض يتم إخطار طالب القرض بأسباب الرفض للعمل على تلافيها وإعادة الطلب مرة أخرى طبقًا لظروف كل حالة.

الإستمارة الأولى: لطالب القروض من ألف جنيه وحتى 50 ألف جنيه مصري.

الاستمارة الثانية: لطالب القروض أكبر 50 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه مصري.

البنوك المشتركة في مبادرة مشروعك

1- البنك الأهلي.

2- بنك مصر.

3- بنك القاهرة.

4- بنك الإسكندرية.

5- بنك التعمير والإسكان.

- البنك الزراعي المصري.

تمويلات مشروعك في المحافظات​