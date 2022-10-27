ميشال عون يتسلم في بيروت النص الرسمي للاتفاق

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

تسلم صباح اليوم، الرئيس اللبناني ميشال عون من الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين، نص الاتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية.

وأكد هوكشتاين أنه لا شيء في هذا الاتفاق سيأخذ عوائد النفط من اللّبنانيين.

وأضاف، أن هذا الاتفاق سيسمح للبنان ببدء العمل في بلوك رقم 9، وسيضمن عدم استيلاء أي طرف على حصة الآخر.

ومن المتوقع أن ينتقل هوكشتاين ووفد لبناني بعد الظهر إلى منطقة الناقورة في جنوب لبنان لتسليم النسخ النهائية من الاتفاق إلى الجانب الأمريكي والجانب الاسرائيلي بشكل منفصل، على أن يبلغ الطرفان منسقة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان إحداثيات وخرائط الحدود البحرية بينهما لإيداعها في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.

وسيتوجه هوكشتاين بعد ذلك إلى إسرائيل حيث سيلتقي برئيس الوزراء يائير لبيد.

وقبيل تسلم النص حلق الطيران الإسرائيلي على علوّ منخفض في بيروت وعدد من المناطق.