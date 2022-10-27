قصف صاروخي "إسرائيلي" يستهدف دمشق مجددا

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

استهدف قصف صاروخي إسرائيلي فجر اليوم، محيط العاصمة السورية دمشق، للمرة الثالثة خلال أسبوع.

وقال بيان عسكري سوري، إن وسائط الدفاع الجوي السورية أسقطت بعضا من الصواريخ التي استهدفت نقاطاً عسكرية.

وذكر المصدر العسكري "أن العدوان الجوي نفذ من اتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق"، وأن القصف أسفر عن خسائر مادية فقط.

وقالت مواقع سورية معارضة، إن القصف الإسرائيلي طال محيط مطار دمشق الدولي ومنطقة السيدة زينب جنوبي دمشق ومواقع للقوات الحكومية والمجموعات الموالية لها.

وكانت "إسرائيل" قد استهدفت يومي الجمعة والإثنين الماضيين، مواقع حكومية في محيط دمشق أسفر عن إصابة شخص وبعض الأضرار المادية بحسب البيانات العسكرية السورية.