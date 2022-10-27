بعد رفع سعر الفائدة 2%.. البورصة تقفز في افتتاح تعاملات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قفزالمؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 2.67% إلى مستوى 10553 نقطة، في بداية تعاملات اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX70 EWI للأسهم الصغيرة 0.76%، وصعد مؤشر EGX100EWI الأوسع نطاقا بنسبة 0.76%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 ارتفع بنسبة 0.75% إلى مستوى 10553 نقطة، في نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بدعم من مشتريات المستثمرين المصريين والأجانب.

قرر البنك المركزي المصري، في قرار استثنائي اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة 2%.

ووفقا لبيان من المركزي، الخميس، ارتفع سعر الفائدة في البنك المركزي إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.