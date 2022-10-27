اشتباكات بين قوات الأمن ومشاركين في إحياء أربعينية مهسا أميني

26 أكتوبر , 2022
مشهد عام في إيران (أ ف ب).
أكدت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية وقوع اشتباكات اليوم الأربعاء بين قوات الأمن ومشاركين في إحياء أربعينية مهسا أميني في سقز، مسقط رأسها في إقليم كردستان.
وذكرت الوكالة أن «عدداً محدوداً ممن تجمعوا عند قبر مهسا أميني اشتبكوا مع قوات الشرطة في ضواحي سقز وتم تفريقهم. وبعد الاشتباكات المتفرقة، انقطعت خدمة الإنترنت في سقز لاعتبارات أمنية»، مضيفة أن عدد من تجمعوا بلغ نحو عشرة آلاف.
وتوفيت أميني في 16 سبتمبر/أيلول في طهران بعد احتجاز شرطة الأخلاق الإيرانية لها، مما أثار احتجاجات في أنحاء البلاد مستمرة منذ أكثر من شهر.
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