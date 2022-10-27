سكن لائق وتأشيرة.. 5 خطوات تسبق الحصول على باركود العمرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة والسفر، الخطوات التي تسبق صدور الكود التعريفي "الباركود" للعمرة للسفر إلى الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

وأكدت الغرفة، أن الحصول على الكود التعريفي "باركود" البوابة المصرية للعمرة يأتي تنفيذا للقانون رقم 72 لسنة 2021 الخاص بإنشاء وعمل البوابة المصرية للعمرة.

واستعرضت الغرفة في بيان، هذه الخطوات التي تنفذ من جانب شركة السياحة على النحو التالي:

- حجز الطيران للمعتمر والسكن اللائق بمكة والمدينة.

- الحصول على تأشيرة العمرة.

- تسجل شركة السياحة البيانات السابقة على البوابة المصرية للعمرة.

- تراجع بوابة العمرة البيانات والتأكد من صحتها ومطابقتها لتعاقد المعتمر مع الشركة.

- تراجع البوابة، مطابقة البيانات كذلك لضوابط وزارة السياحة والآثار.

- بعدها يتم إصدار الباركود للمعتمر.

وأوضحت اللجنة الدينية بالغرفة، أن حصول المعتمر على " الباركود " يؤكد صحة التأشيرة وسلامة برنامج العمرة وإتمام حجز كافة الخدمات كما يتيح للجهات المسؤولة وكذلك لجان وزارة السياحة بالمطارات والمنافذ مراجعة تفاصيل الرحلة ومتابعة المعتمر منذ حجز رحلته وخلال سفره وحتى عودته سالما، والتدخل الفوري لحل أية مشكلات تواجهه.

وأوضحت الغرفة، أن الحصول على الباركود يعد إجراء ضمن الإجراءات التي تقوم بها شركات السياحة لسفر معتمريها، ويصدر من البوابة المصرية للعمرة للمعتمرين المسافرين عبر برامج شركات السياحة فقط طبقا للقانون.

وأضافت، أن البوابة المصرية للعمرة، هي المنصة الإلكترونية الوحيدة لتنظيم الرحلات من خلال شركات السياحة وتحت رقابة وزارة السياحة، موضحة أن البوابة سهلت كافة الإجراءات للمواطن الذي له حق الاختيار في الشركة التي ستقوم بتنظيم رحلته، فجميع الشركات المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة مسجلة على البوابة، ويمكنه الاطلاع عليها بكل سهولة ويسر، مشددة على أن البوابة المصرية للعمرة وثيقة ضمان للمعتمر.

وأكدت الغرفة، أن أي مسافر للعمرة خارج منظومة البوابة يتم تأجيل سفره لحين استكمال الإجراءات القانونية التي نص عليها هذا القانون المهم و الذي صدر أساسا للحفاظ على حقوق المواطنين داخل مصر وخارجها وعدم تعرضهم لأية متاعب أو عمليات نصب تتم من خلال التعامل مع السماسرة والوسطاء والكيانات الوهمية.