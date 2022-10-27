ينعش القطاع.. المنشآت السياحية تطالب بتحرير توقيتات عمل المطاعم السياحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

طالب عادل المصري رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بضرورة تحرير توقيتات عمل المطاعم التي تستقبل السياحة، باعتبار أن ذلك ينعش القطاع السياحي، بالتزامن مع قرب الموسم الشتوي.

وأضاف المصري في بيان، أن الأماكن السياحية لا تمثل أكثر من 1% مما مقدمي خدمات الطعام، لافتاً إلى أن البلدان الأوروبية تخصص أماكن معينة للسهر ليس فقط للضيف لكن لأبناء تلك الدول، موضحا أن هذه الأماكن متاحة أمام الجميع على مدار الساعة.

وأكد رئيس غرفة المطاعم، أن هذا الأمر يظل مشروطا بعدم الإزعاج للقاطنين في تلك المناطق، مع مراعاة الآداب العامة.

جدير بالذكر، أن غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، كانت تقدمت بطلب لوزارة السياحة والآثار لتوحيد مواعيد فتح وغلق كافة المنشآت السياحية خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في إطار التوصيات التي طرحتها الغرفة لزيادة نسب إقبال الرواد من المصريين والسياح العرب والأجانب على المطاعم والمنشآت السياحية.