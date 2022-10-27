حدث ليلا| حادث كوبري ثروت.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الحالة الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انزلاق مقطورة تحمل أجسام كبارى أعلى كوبري ثروت (صور)

شهد كوبري ثروت حادثا مروعا؛ إثر انزلاق مقطورة تحمل أجسام الكبارى، الخميس.

بعد الأمطار الغزيرة.. الأرصاد تعلن موعد تحسن الحالة الجوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحسن الأحوال الجوية بداية من غد الخميس، مع تراكم بعض الغيوم التي يمكن أن يصاحبها تساقط الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة بسبب زيادة نسبة الرطوبة.

بايدن يستقبل الرئيس الإسرائيلي قبل الانتخابات

احتفل الرئيسان الأمريكي جو بايدن والإسرائيلي اسحق هرتسوغ الأربعاء بالتفاهم الذي تم التوصل إليه لترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان، وأشارا إلى أنهما سيتطرقان إلى استخدام روسيا مسيّرات إيرانية وما يشكله ذلك من تهديد متزايد لأوكرانيا.

جوتيريش: إذا لم نعكس المسار الكارثي لتغير المناخ سننتهي

أكد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، الأهمية القصوى لقضية تغير المناخ قائلا "إذا لم نستطع عكس مسار التوجه الحالي الذي يؤدي إلى كارثة عالمية فسوف ننتهي".

كاف يعيد فتح باب الترشح لاستضاف أمم أفريقيا 2025

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إعادة فتح باب الترشح من أجل استضافة أمم أفريقيا 2025 بعد سحب حق تنظيمها من غينيا.

روسيا تجند القوات الأفغانية السابقة للحرب في أوكرانيا

قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، إن روسيا تراقب القوات التي دربتها الولايات المتحدة في أفغانستان وتسعى لتجنيدها للقتال في أوكرانيا.

نادر سعد: مصر والإمارات نموذج استثنائي في العلاقات بين الدول

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إن حجم الاستثمار المصري في الإمارات وصل إلى 4 مليار دولار، ومجموع الاستثمار الإماراتي في مصر يفوق 17 مليار دولار، يكفي أن شركات الاستثمار الإماراتية رقم 1 في مقدم الشركات الأجنبية والعالمية في مصر، والإمارات أكبر دولة لديها شركات عاملة في مصر.