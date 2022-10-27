اليوم.. وزير التعليم يعلن مفاجآت سارة للمعلمين في احتفالية "يوم المعلم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منة الله عبدالرحمن:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تنظيم احتفالية "يوم المعلم" بحضور الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني غدًا الخميس ٢٧ أكتوبر بأحد فنادق القاهرة.

ومن المقرر أن يعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الاحتفال بعيد المعلم، عن مفاجآت سارة لجميع المعلمين مثل "مشروع سند المعلم"، كما سيتم تكريم الصفوة المتميزة من المعلمين.

وكان الدكتور رضا حجازي، أكد أن المعلم هو شريان العملية التعليمية.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيكون هناك احتفالية كبيرة بديوان عام الوزارة لإعلان مبادرة "انا المعلم" لاحترام المعلم وسيكون هناك حوافز.

وأكد الوزير، أنه سيكون هناك بطاقة للمعلمين يمكن أن يتم استخدامها وشراء جميع ما يحتاجون من خلال التعاون مع جميع الشركات بتخفيضات هائلة، وسيتم الإعلان عنها بالنصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل.