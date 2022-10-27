شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران.. مصرع 4 أشخاص إثر انفجار بمصنع أوكسجين في الأهواز والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب شخص آخر بجروح، جراء انفجار وقع في مصنع لإنتاج وشحن الأوكسجين في مدينة الأهواز عاصمة محافظة خوزستان في إيران.

وقال رئيس دائرة الإطفاء وخدمات السلامة في بلدية الأهواز، إبراهيم قنبري، لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا"، يوم الخميس، إن "انفجارا وقع في وقت متأخر من مساء الأربعاء في مصنع شحن الأوكسجين بالمدينة أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخر بجروح".

وأضاف قنبري أن الانفجار أدى إلى "تضرر جزء كبير من المصنع"، مشيرا إلى أنه "لم يعرف بعد سبب الحادث، وسيتم التحقيق في ذلك الخميس".

بدورها، نقلت وكالة أنباء "مهر" شبه الرسمية عن مصدر في بلدية الأهواز، قوله إن "سبب هذا الحادث هو الإهمال في إصلاحات المصانع وعدم مراعاة احتياطات السلامة".

وفي سياق مختلف دعا المعارض الايراني البارز حشمت الله طبرزدي، أمين عام "الجبهة الديمقراطية الإيرانية" جميع مواطني بلاده للتضامن مع الاحتجاجات التي تشهدها منطقة الأهواز ضد موجة الغلاء منذ مايو الماضي والتي بدأت تمتد إلى المحافظات الأخرى.

وقال طبرزدي في اتصال مع "العربية.نت" من منزله في العاصمة طهران: "باعتباري أمين عام الجبهة الديمقراطية الإيرانية وعضوًا في لجنة تنسيق الاحتجاجات، أعلن عن دعمي دون قيد أو شرط لاحتجاجات الأهواز".

كما طالب كافة المواطنين الإيرانيين أن يتضامنوا معها ويخرجوا إلى الشوارع للتنديد بالأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتدهورة جراء سياسات النظام الحاكم.

غلاء المعيشة" و"القمع المتواصل"

كذلك أوضح طبرزدي أن إقليم الأهواز تحول إلى مركز لانطلاق الاحتجاجات خلال السنوات الأخيرة بسبب "سياسات الاضطهاد الممنهجة ضد المواطنين العرب هناك بالرغم من أن الإقليم ينعم بالخيرات ويستخرج منه معظم النفط والغاز الإيراني"

خطة "تقنين الخبز"



كما توقع طبرزدي أن تؤدي خطة الحكومة لـ "تقنين الخبز" من خلال توزيع الكوبونات، إلى توسع رقعة الاحتجاجات في باقي أرجاء البلاد.

واعتبر ما وصفها بـ "عدم مشروعية وكفاءة نظام ولاية الفقيه" إلى جانب "الصراع الداخلي على السلطة" من أسباب استمرار الاحتجاجات على مستوى البلاد.

كذلك أضاف أن مضاعفة سعر البنزين عام 2019 أدت إلى ظهور موجة عارمة من الاحتجاجات، مرجحًا أن تؤدي مضاعفة سعر الخبز لاحتجاجات مشابهة خلال العام الجاري.